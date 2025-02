Ecco il giardino dell’Alzheimer. L’inaugurazione

Oggi è il giorno del taglio del nastro. Si tratta dell’inaugurazione del giardino Alzheimer realizzato dal Centro diurno anziani "Il filo della memoria" della Fondazione Turati all’interno del giardino pubblico "Jorio Vivarelli".

L’appuntamento è per le 10,30 in via Melani. Intervengono: Anna Maria Celesti (foto), vicesindaco e presidente SdS Pistoiese; Luca Gori, presidente Fondazione Caript; Silvia Mantero, direttrice SdS Pistoiese; Giancarlo Magni, presidente Fondazione Turati. Il filo della memoria" è un progetto che prevede attenzioni mirate a favorire la stimolazione sensoriale, cognitiva e il benessere delle persone affette da demenze, secondo orientamenti già diffusi soprattutto nei centri del Nord Europa. Il nuovo giardino ha la particolarità di essere accessibile – in quanto inserito in un’area verde pubblica – anche alla cittadinanza.