Eccellenze del territorio in piazza: "Degustavino", sommelier e musica

Il vino di eccellenza e il buon cibo come traino per la promozione del territorio. Questo lo spirito della prima edizione di "Montale degustavino" una manifestazione ideata e organizzata dall’assessora alla promozione del territorio e al turismo del Comune di Montale Luisa Innocenti che si terrà domani, sabato 21 settembre e domenica 22 settembre a partire dalle ore 18 in piazza Matteotti. Saranno presenti aziende vinicole affermate e prestigiose della zona e realtà gastronomiche locali con l’accompagnamento di musica live. I vini potranno essere gustati con la consulenza e le informazioni fornite dai sommelier della Fisar di Pistoia e della Fisar di Prato. La linea di degustazione comprenderà gli stand della fattoria di Colle Alberto di Montale, della fattoria di Casalbosco di Santomato, della tenuta di Capezzana, della azienda dei Marchesi Pancrazi di Bagnolo di Montemurlo, del podere Allocco anch’esso di Capezzana, dell’azienda Wine Republic che pratica vendita di vini on line con sede a Montale e della Perlage Winery di Agliana. La parte gastronomica sarà assicurata dalla Pizzeria Tobago, dalla macelleria La ciccia di Simone, dalle Dolci Delizie, pasticceria specializzata in prodotti senza glutine, dalla gastronomia "I tuoi desideri" di Stazione e dalla Birreria La Degna Tana. Il Comitato Festeggiamenti di Montale, che ha collaborato, contribuirà con i suoi classici bomboloni. Tutta la manifestazione sarà concentrata nella nuova piazza Matteotti senza variazioni di viabilità.

"Abbiamo pensato che il vino potesse essere un elemento trainante – dice l’assessora Luisa Innocenti – visto che si tratta di un prodotto caratterizzante della zona e che possiamo coinvolgere aziende di assoluto valore. Vogliamo che Montale Degustavino diventi un appuntamento fisso di ogni anno. Ringraziamo il Comitato Festeggiamenti che ha collaborato con noi a testimonianza di come siano importanti le associazioni nella nostra comunità". "Questa iniziativa presa dall’assessora Innocenti – spiega il sindaco Ferdinando Betti – è solo l’inizio di una serie di eventi e di attività che abbiamo in programma come frutto di una interlocuzione in corso con gli esercenti di Montale e con il mondo delle attività produttive della nostra zona".

Giacomo Bini