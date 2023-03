È Toscana fashion show "Visitatori in crescita Qui la moda del futuro"

L’economia del territorio sorride. "Anche questa tredicesima edizione di Toscana Fashion ha confermato come la manifestazione sia diventata un saldo punto di riferimento per la distribuzione delle calzature nel centro Italia. Per tre giorni consecutivi i riflettori dei media nazionali si sono concentrati su Pistoia, garantendo un notevole ritorno in termini di visibilità. A questo devono unirsi le sinergie sviluppate tra agenti di commercio e buyers, con questi ultimi che sono cresciuti almeno del 20% rispetto alla scorsa edizione. Il risultato più prezioso in termini di sviluppo del segmento". Lo dice Confcommercio Pistoia e Prato, commentando l’andamento della tre giorni appena conclusasi. L’appuntamento proponeva, tramite l’esposizione di 25 stand collocati dagli agenti di commercio, la presentazione in anteprima dei campionari autunno-inverno a circa 150 buyer provenienti dal centro Italia. Il tutto, all’interno di un contesto profondamente verde come quello del Toscana Fair. "Un modo – prosegue la nota dell’associazione – per far dialogare da vicino, ancora una volta, due tratti distintivi dell’identità territoriale: l’anima commerciale e quella green. Gli accordi che si sono venuti a determinare in questi tre giorni influenzeranno in senso positivo larga parte dell’anno e si tradurranno in collaborazioni senz’altro durature. Da questo confronto emergono i nuovi trend del settore e la conseguente possibilità di aderire in modo performante alle esigenze dettate dal mercato". Un evento, Toscana Fashion, capace di generare anche un buon indotto ed una cassa di risonanza per il territorio "Alcuni dei buyers che sono arrivati dal Lazio, dalla Liguria e dall’Emilia Romagna – prosegue Confcommercio – hanno soggiornato e consumato in zona, generando un ulteriore meccanismo virtuoso per il territorio. Accanto a questo, una volta rientrati nelle loro aziende, si fanno ambasciatori delle nostre peculiarità. È anche considerando questi aspetti – si conclude la riflessione – che il nostro intento resta quello di espandere la gittata della manifestazione, così da intercettare il maggior numero possibile di interlocutori. Anche perché, dopo la pandemia, l’interesse degli addetti ai lavori sta tornando a crescere decisamente, come dimostrato da questa edizione".