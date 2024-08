È morto Cecchin: "In lui, umanità e competenza"

PISTOIA

Grave lutto per la comunità pistoiese (e non solo). È scomparso prematuramente dopo una lunga malattia Enrico Cecchin, 57 anni direttore di Sori, la società che gestisce le entrate dei Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata, Cantagallo, Montale e Poggio a Caiano. Pistoiese, studi al Liceo classico Niccolò Forteguerri e in Giurisprudenza con abilitazione alla professione forense, Cecchin era stato prima responsabile del Servizio Tributi del Comune di Prato e, dal 2002, direttore di Sori. Esperto in materia di entrate tributarie, ha svolto il ruolo di docente in diversi enti e le più rilevanti scuole di specializzazione a livello nazionale. Lascia la moglie Isabella e un figlio, di nome Lorenzo. La salma è esposta alle Cappelle del Commiato della Croce Verde e le esequie si terranno oggi, dalle 15, sempre alla Croce Verde, a Sant’Agostino.

"La sua perdita è un grande dolore per tutti: Enrico Cecchin era una bella persona di grande umanità, con le sue elevate competenze professionali ha contribuito in modo decisivo a far crescere e a consolidare il ruolo di Sori – sottolinea il presidente Alessandro Michelozzi –. Nonostante la lunga malattia, che ha affrontato con estremo coraggio e dignità, è rimasto fino all’ultimo al lavoro, seguendo sempre con capacità e partecipazione le attività della società". Profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia sono stati espressi, oltre che dal presidente, da tutti i dipendenti, dall’assemblea dei soci, dai componenti del consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale della società.

g.b.