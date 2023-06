E' morto Alberto Cipriani, grande umanità, cultura e memoria cittadina

Pistoia, 24 giugno 2023 - Se n’è andato all’età di 89 anni Alberto Cipriani, una delle menti più vivaci e brillanti del nostro tempo, instancabile studioso nonché custode di uno sconfinato patrimonio di storia e cultura in generale, pistoiese in particolare. Laureato in giurisprudenza, è stato per qualche tempo insegnante per poi entrare in Camera di commercio, a Lucca e Pistoia, per la quale è stato a lungo funzionario e infine segretario, raggiungendo la pensione nel 1997.

Forte il suo impegno civico e politico che nel tempo gli è valso il ruolo di consigliere comunale prima, provinciale poi e infine assessore del capoluogo. Per comprendere quanto la sua figura fosse fortemente impegnata nello sviluppo culturale e sociale cittadino, potremmo continuare con i tanti incarichi ricoperti a diverso titolo nei diversi enti pistoiesi – dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, all’Associazione Teatrale Pistoiese, Università del Tempo libero di Pistoia, Società Pistoiese di storia patria -, fino anche alla sterminata produzione saggistica e culturale per realtà quali il Bullettino storico pistoiese e la rivista Storialocale.

Divulgatore di enorme spessore, è stato un grande oratore e comunicatore, protagonista di una serie davvero ricca di conferenze ed eventi aperti che hanno avvicinato con curiosità i pistoiesi all’approfondimento sulla propria storia. Cultura e umanità che Cipriani era riuscito con naturalezza e spontaneità, insieme alla moglie Ornella, a trasmettere ai figli, Simone, Annalisa e Lorenzo, anche loro molto conosciuti in città. La morte è arrivata al termine di una malattia che lo aveva colpito da qualche tempo e che aveva subito un drastico peggioramento nell’ultimo periodo.

Per chi desiderasse portare il proprio saluto, la salma si troverà a partire dal pomeriggio di sabato nelle cappelle del commiato della Misericordia, in via del Canbianco. L’ultimo saluto lunedì 26 giugno alle 10 nella chiesa di San Paolo. Ai familiari tutti vanno le condoglianze della nostra redazione.