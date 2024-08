È la serata delle pariglie. Inizia la festa al Sesana. C’è il premio "La Nazione"

La serata delle pariglie da simbolicamente il via ai grandi festeggiamenti di ferragosto. È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montecatinese perché nella sua originalità racchiude un’arte antica. Stasera si parte con una bella sfida per cavalli di tre anni, in sulky i gentleman. Si annuncia un match rosa tra Florida Lan e Fenice Matto con una leggera preferenza per quest’ultima con la guida super collaudata dell’ospite bolognese Matteo Zaccherini. La quarta del programma è la corsa di trotto montato, una specialità dal sapore francese che Snaitech ha voluto fortemente riportare a Montecatini dove qualche decennio fa aveva trovato grande riscontro. Piace e non poco il ritorno alla sella di Cornelia Op che potrebbe facilmente bissare il successo ottenuto ad inizio luglio sempre in coppia con il mago delle redini Alessio Vannucci. Solcio Zs è il rivale più insidioso ma anche Baccani e Doritos Bi al primo nastro possono dire la loro. A fine serata arriva la corsa più attesa, quattro coppie in corsa per la vittoria.

Le pariglie, per il secondo anno consecutivo sponsorizzate dal quotidiano La Nazione che premierà il vincitore con una splendida coppa, sono sempre difficili da pronosticare, la scelta cade su Enrico Bellei per il numero alla corda che in questo caso può essere determinante. Seconda scelta per Country Gial che in coppia con altri cavalli ha vinto le ultime due edizioni. L’esperienza conta, per i guidatori ma anche per i cavalli e il targato Gial ne ha da vendere, quest’anno punta in alto con Dynamite Kandy e Edoardo Baldi. Un programma così non può che essere accompagnato da altrettanto divertimento a bordo pista. Come sempre tanta cura nell’organizzazione, dal Sesana Arena con musica dal vivo al giro di pista in carrozza per l’iniziativa #scoprisesana. Manicure, barbiere e angolo delle stelle senza dimenticare i piccoli spettatori che hanno a disposizione "Sesana Baby Village", un vero e proprio contenitore di attività che spaziano dalle mountain bike ai pony. Non mancano i punti ristoro dove poter consumare qualcosa oppure il ristorante panoramico con menu alla carta. Inizio del convegno alle 22.

Si sono chiuse ieri le iscrizioni al gran premio Città di Montecatini, corsa internazionale di gruppo I per cavalli di 5 anni e oltre. Sono 30 i cavalli interessati, non mancano i campioncini locali così come i possibili ospiti stranieri che danno sempre un tocco in più alla corsa. Al momento c’è anche il campione in carica Vernissage Grif. Lunedì l’ufficio tecnico stilerà la classifica in base ai parametri richiesti e martedì con i primi diciotto verranno formate le due batterie.

Martina Nerli