E la giornata si è conclusa con la premiazione di "Accendi il Natale"

Ultimi giorni dell’anno sulle piste segnati da una serie di incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze. Il primo a ricorrere alle cure dei sanitari è stato un diciottenne, recuperato dal soccorso piste e affidato alle cure della Misericordia di Abetone per il trasferimento al punto di primo soccorso dell’Abetone. Alle 10.17 di ieri invece c’è stato bisogno di intervenire in codice rosso su un quindicenne, anche lui recuperato dal soccorso piste e trattato sul posto, sempre dagli uomini della Misericordia. Alle 11.58 è stata la volta di un uomo di 70 anni, infortunato, soccorso dalla Polizia della Neve, era stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1, ma il paziente è stato trattato sul posto. Alle 12.53 codice verde per un diciassettenne, per lui soccorso piste e trattato sul posto. Altri interventi alle 15.17 e alle 15.21, e alle 15.35. L’ultimo alle 16.09 per una diciottenne. Tutti sono stati trattati sul posto. La numerosità degli interventi non deve trarre in inganno, infatti, come confermato dai soccorritori interpellati, nessuno di questi ha avuto esiti preoccupanti. Tenendo conto dell’affluenza maggiore a causa delle festività, si può dire che non è successo niente, grazie anche all’eccellente lavoro svolto dalle varie forze che operano al controllo delle piste affinché gli escursionisti possano divertirsi su percorsi perfetti e adeguatamente sicuri. Al lavoro c’erano Polizia della Neve, Carabinieri Forestali e Guardia di Finanza, oltre ai volontari dell’Avssat. Forse la stanchezza per qualche pista fatta in più o un poco di disattenzione, oltre alla perdita dell’abitudine a calcare le piste, dovuta agli anni di scarsità di precipitazioni, hanno fatto sì che le cadute siano state più numerose.

La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori del concorso "Accendi il Natale" che ha riscosso un notevole successo. Il 1° classificato è Pecchia Lucia, per aver acceso in tutti i sensi il Natale, per la loro luminaria in località Cioppeto 23 Pianosinatico. Inoltre tra i finalisti si sono distinti: Villa Patrizia, per l’eleganza, la cura e la calda atmosfera creata con gli addobbi Natalizi. La Barberia di Marco e Lodovico per l’originalità della loro vetrina.

A.N.