E Germinaia diventa una piccola Fiesole

"Pianeta terra. Il creato di Dio" sarà questo il titolo della serata speciale alla Chiesa di Germinaia che ospiterà un incontro con Luca Bracali, pistoiese, noto giornalista, fotografo e documentarista, ma anche regista che collabora assiduamente con le reti Rai. Un momento per viaggiare tra le bellezze del mondo in modo immersivo con la proiezione di foto e video dai luoghi più remoti ed esotici del pianeta terra. Questa sarà una della serie di iniziative che verranno fatte quest’estate a Germinaia, tra cui concerti, cene e altri eventi con l’intenzione, da parte degli organizzatori, che il paese collinare possa diventare sempre di più una piccola Fiesole Pistoiese, come già è per la collocazione geografica.

"L’iniziativa che faremo domani è nata da un incontro fortuito con Luca Bracali – spiega Don Alessandro Carmignani, parroco di San Niccolò in Germinaia –. Il noto fotografo pistoiese ci aveva dato immediatamente la sua disponibilità nel poter partecipare e proporre questi incontri. La parrocchia è contentissima di questo. Sarà la prima volta che viene a fare una proiezione di sue foto e di video che ha girato intorno al mondo. Sarà un’occasione immersiva per viaggiare insieme a lui, nei suoi viaggi. Questa sarà una delle occasioni importanti che la parrocchia intende realizzare proprio per valorizzare quei talenti cittadini che sono una delle ricchezze di Pistoia. E Luca Bracali ne è senz’altro esempio". La serata con il fotografo sarà anticipata da una cena. "Una semplice pizza per stare insieme e per aiutare la parrocchia – spiega Don Carmignani –, a partire dalle sette e mezzo, previa richiesta di prenotazione entro la mattinata di oggi. E poi l’incontro con l’autore sarà alle 21. Se il tempo lo permetterà ceneremo all’esterno con la visione di Pistoia dall’altro, altrimenti faremo all’interno della nostra struttura.

"Per l’occasione – spiega il parroco – hanno dato la sua disponibilità i titolari del forno Citera, quindi potremo mangiare la pizza conosciuta da tutti a Pistoia, questa volta in collina. La speranza è di una bella partecipazione di tante persone, per far diventare ancora di più Germinaia un luogo di sosta e di incontro". Per prenotarsi e per avere maggiori informazioni è possibile contattare la parrocchia tramite la pagina social su Facebook "Chiesa di Germinaia".

Gabriele Acerboni