E’ di scena la compagnia L’incanto del Forteguerri Superare tutti i muri con lo spettacolo "The Wall"

Ultimo atto di "Studenti in scena", targata Teatri di Pistoia che porta sul palco del Bolognini i ragazzi delle superiori in una prova di talento. Stasera (ore 21) a esibirsi saranno i ragazzi della Compagnia dell’incanto del Liceo Forteguerri, sotto la guida della professoressa Elisabetta Iozzelli (con Zona Teatro Libero Pistoia), in "The Wall", lavoro scritto dagli stessi studenti che invita a impegnarsi con coraggio e tenacia per superare insieme tutti i muri e le barriere che rendono talvolta molto faticose le nostre vite. "A un gruppo di imbianchini maldestri – spiega Iozzelli – viene commissionato un lavoro di ripulitura di un muro. Sarà il pretesto per riflettere sui muri, quelli fisici e quelli che ognuno di noi costruisce fuori e dentro di sé". I biglietti (7 euro) al Manzoni (0573.991609; 27112) e su www.bigliettoveloce.it. Stasera dalle 20 al Bolognini. Sul palco: Tea Allori, Matilde Baldi, Susanna Baldini, Noemi Benini, Bianca Biagini, Mattia Biancalani, Alice Bibaj, Carolina Bruni, Penelope Cafissi, Francesca Calabrese, Andrea Calcagna, Paula Cappellini, Sofia Casadei, Alessandra Cavallo, Jacopo Chiti, Marzia Civinini, Emma Compiani, Matilde Fiero, Alessandra Filippini, Sara Fondi, Francesco Forleo, Roberto Frau, Irene Gaggioli, Maia Gentili, Laura Ippolito, Gjesika Kola, Pietro Leporatti, Ester Lima, Lavinia Giovannoni, Emily Loriga, Allegra Luchetti, Agnese Maniscalco, Emma Martini, Maria Mazzanti, Carlotta Monti, Martina Pacifico, Giulia Pagnini, Marco Pasquinelli, Chiara Piccione, Alice Pierattini, Bianca Pietrarelli, Caterina Puzziferri, Vanessa Santoro, Tosca Tesseri, Emma Ulivagnoli e con Ludovico Condio. Hanno collaborato Giacomo Bardi, Pino Capozza (tecnici audio-video) e Giovanni Venturi (video).