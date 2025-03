Duecentocinquanta appassionati di cavalli a convegno alla Dynamo

Riuniti nella grande sala del Teatro Dynamo, nel Comune di San Marcello Piteglio, si sono incontrati circa 250 amanti dei cavalli, nel corso dell’evento Horse XP 2025, siglando, come si legge nella nota: "Un successo straordinario per il benessere equino, e con un risultato eccezionale, confermando l’importanza della scienza dell’addestramento". L’evento, il 15 e 16 marzo al teatro della Fondazione Dynamo Camp, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, con partecipanti da tutta Italia (Milano, Torino, Venezia Trieste, Bologna, Piacenza, Napoli, Palermo, Gallipoli, Brescia, Sorrento, Siracusa) sia in presenza che in streaming. Due gli obiettivi raggiunti: raccogliere fondi per la ricerca scientifica sul cavallo e diffondere un modello innovativo, basato su evidenze scientifiche e sugli ultimi studi per la gestione e l’addestramento. L’evento ha segnato anche il decimo anniversario di “Addestramento Etologico“, confermando il suo impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione di metodi etici. Ne hanno parlato esperti di rilievo internazionale quali Andrew McLean (Australia) ; Paolo Baragli (Italia); Sue Dyson (Regno Unito); Carol Hall (Regno Unito); Angelo Telatin (Italia/Usa); Uta König von Borstel (Germania); Elisabetta Palagi (Italia) ed Emanuela Valle (Italia). Il programma ha incluso conferenze, dibattiti e sessioni interattive.

"L’ampia partecipazione istituzionale – conclude la nota – sottolinea l’importanza di Horse XP 2025, ideato da Marco Pagliai e Alberto Alessi, fondatori di “Addestramento Etologico“, nella promozione di un nuovo approccio all’addestramento equino, fondato su scienza, rispetto e benessere animale. "Da non trascurare – ha rilevato il vicesindaco Giacomo Buonomini – la presenza di almeno 250 persone che hanno apprezzato e animato il territorio della nostra Montagna".

Andrea Nannini