Due posti in più nella Rsa: "Ora quattordici ospiti"

Si sono aggiunti due posti all’accoglienza della Casa Famiglia San Gregorio Magno di Maresca. La storica struttura, nata nel 1984 per volontà dell’allora parroco, Don Vincenzo Venturi, può adesso accogliere 14 ospiti invece dei 12 autorizzati fino a poche settimane fa. Lo ha reso noto la presidente Rossella Filoni che, assieme al direttore, Lorenzo Filoni, ha ripercorso per la stampa gli eventi degli ultimi anni e che hanno, finalmente, portato a maturazione il progetto di aumentare i posti della struttura nata in quello che fino al dopoguerra era noto come "Villino Montemagni" dal nome dell’allora proprietario.

"C’è voluto un intero anno di lavori e burocrazia per raggiungere il risultato ma – racconta Rossella – ne valeva la pena. Il paese guadagna l’ampliamento di un servizio essenziale, svolto a fronte di un numero molto elevato di richieste. Per noi poter accogliere due persone in più è un aiuto nel contenimento dei costi perché nella nostra missione c’è bisogno di arrivare a pagare le spese, queste non sono indifferenti perché oltre a quelle della manutenzione e delle migliorie, ci sono 10 posti di lavoro".

Lorenzo Filoni, direttore e anima più che storica della struttura, avendo iniziato da volontario nei primi anni ’90, passando attraverso tutti i ruoli della "Casa" ed essendo ancora "il volontario Lorenzo" nonostante il prestigioso incarico che ricopre all’interno della struttura aggiunge: "Abbiamo riscontri importanti da parte del paese, la Casa Famiglia è un luogo di accoglienza e condivisione dove il territorio rappresenta elemento di cultura e di appartenenza. Anche la scelta di dare priorità alle richieste che vengono, oltre che da famiglie bisognose, da abitanti della Montagna, non è casuale. La struttura è dotata di ciò che serve a garantire un’accoglienza all’altezza degli standard richiesti, non è un caso che la Unita Sanitaria abbia vistato tutte le nostre richieste autorizzative e l’Unione dei Comuni abbia dato il definitivo via libera".

L’ampliamento della disponibilità di posti è un successo della gestione e un importante passo avanti per il paese. Nelle prossime settimane verrà messa in calendario una presentazione pubblica invitando cittadini e autorità.

Andrea Nannini