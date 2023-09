Due giorni di cinema, musica e talk È il "Festival bello veramente" che anima il parco di Montuliveto

C’è grande attesa per "Bello Veramente - Festival incastri sonori", stasera e domani sera nel Parco di Montuliveto a Pistoia. Una "due giorni" giovanile a ingresso gratuito tra cinema, musica e ambiente, giunta alla seconda edizione (la prima, due anni fa alla Fortezza Santa Barbara). A organizzarla quattro ragazzi: Giulio Peruzzi, Lorenzo La Porta, Lorenzo Grieco e Marcello Niccoli dell’associazione culturale "Bello Veramente" no profit, fondata nel 2021. Un’associazione che si è posta l’obiettivo di aumentare la proposta culturale nel territorio pistoiese specie con l’organizzazione di eventi musicali.

In questo Festival ci saranno le parole e le sette note. I talk show sono supportati da Autodemolizioni Dolfi, l’azienda di Canapale leader dell’omonimo settore. Questa sera, a partire dalle 19, si svolgerà un talk show incentrato sul cinema, mentre domani al medesimo orario uno sulla sostenibilità ambientale (giovani, ambiente, città). Più tardi, in entrambe le serate, spazio alla musica con l’esibizione di diversi gruppi. Grazie a Cristina Dolfi di Autodemolizioni Dolfi interverranno nel dibattito sull’ambiente tre rappresentanti di Legambiente Pistoia: il presidente Antonio Sessa, l’artista (fotografa) Beatrice Beneforti e Francesca Tedeschi, impegnata nella comunicazione. Beneforti illustrerà un progetto di Legambiente sul disagio giovanile, Tedeschi un altro sulla differenza di temperatura tra zone alberate e parti di solo cemento, Sessa parlerà della città.

"Prima che i ragazzi mi venissero a trovare nel mio ufficio, non sapevo che cosa fosse l’associazione Bello Veramente – confessa Cristina Dolfi –. Mi è parsa propositiva. La tematica affrontata è fondamentale per il destino dell’uomo e mi pareva giusto incoraggiarla, dibattendola. Mi auguro che tanti pistoiesi partecipino e possano intervenire durante la chiacchierata, a ingresso gratuito come tutta la manifestazione".

Gianluca Barni