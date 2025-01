Drammatico infortunio. Paura nel cantiere edile . Si ferisce con la sega. Soccorso dai colleghi

Incidente sul lavoro nel cantiere edile di via Ginanni dove un operaio si è ferito gravemente a una mano utilizzando una sega circolare ed è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso di Careggi. Ieri, intorno alle 8 di mattina, quindi pochi minuti dopo l’inizio del turno di lavoro, un operaio di 51 anni residente a Prato stava tagliando con la sega circolare delle tavole di legno destinate alle opere di carpenteria in corso nel cantiere. La lama della sega gli ha tagliato profondamente il dito indice della mano sinistra producendo una lesione anche alla zona del pollice. Le grida del ferito hanno subito richiamato l’attenzione di due operai suoi colleghi che si trovavano nelle vicinanze e che sono immediatamente intervenuti mostrando anche una notevole presenza di spirito. Hanno cercato di arginare l’emorragia con della carta assorbente che hanno trovato a portata di mano e hanno tenuto l’arto sollevato in alto in modo da ridurre, fino a far cessare, la fuoriuscita del sangue.

Nel frattempo è partita la chiamata al 118 e alle ore 8,20 è stata allertata la Croce d’Oro di Montale che avendo la sede poco lontana dal cantiere ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente in appena un minuto. Gli operatori della Croce d’Oro hanno tamponato la mano, hanno riallineato il dito tagliato e nel giro di pochi minuti è arrivata anche l’automedica con il medico e gli infermieri. L’uomo è restato sempre cosciente e ha interagito con molta forza d’animo con i soccorritori malgrado il dolore lancinante. Ha chiesto solo di non vedere la mano ferita.

Dopo la stabilizzazione del ferito avvenuta sull’ambulanza, il medico ha disposto il trasporto in codice rosso a Careggi dove l’uomo è stato sottoposto ai controlli del caso in attesa che sia deciso il tipo di intervento da eseguire sulla mano. L’operaio ferito è un lavoratore con esperienza che, a quanto risulta, svolge da diversi anni quella mansione di carpenteria ed era quindi abituato a utilizzare quella attrezzatura. L’incidente ha destato molta impressione in tutti gli operai impegnati nel cantiere che naturalmente si sono fermati per tutto il tempo dell’intervento dei sanitari. Si sono avvicinati alla recinzione del cantiere anche alcuni residenti. Si tratta di un cantiere aperto di recente per la costruzione di una serie di residenze nella zona di via Ginanni ed Enzo Nesti che è interessata da un piano attuativo approvato dal consiglio comunale di Montale per riqualificare quella zona a sud-ovest dell’abitato di Montale.

Giacomo Bini