Dopo la tragedia in moto "Premio nel nome di Leo"

Un premio alla memoria di Leonardo Michelozzi: così l’istituto tecnico tecnologico Fedi-Fermi di Pistoia e in particolare il dipartimento di Meccanica e Meccatronica, ricorderà d’ora in poi ogni anno uno degli studenti migliori, originario di Quarrata e scomparso tragicamente a 22 anni in un incidente in moto nel novembre scorso. In questa prima edizione il concorso, riservato alle studentesse e agli studenti delle classi quinte dell’indirizzo di meccanica e meccatronica, si svolgerà nel pomeriggio del 6 giugno nei laboratori dell’Itts nel plesso Fedi dalle ore 15 alle 17. Per i prossimi anni verrà invece organizzato durante il primo periodo scolastico. Il premio è stato istituito per volontà e con il contributo della famiglia Michelozzi e dell’ingegner Roberto Calamai, titolare dell’azienda Creai srl, dove il giovane lavorava.

Leonardo infatti, grande appassionato di meccanica, dopo la maturità all’Itts Fedi-Fermi nel 2019, aveva intrapreso la strada dell’università ma contemporaneamente aveva trovato lavoro presso l’azienda di Sant’Agostino, che si occupa di ingegneria meccanica e ricerca. E sarà proprio un elaborato di natura progettuale legata alla materia “Disegno, progettazione e organizzazione industriale“ a costituire la prova del concorso, che consisterà nella realizzazione di una tavola di un particolare meccanico tramite l’utilizzo di software AutoCAD 2023. La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori avverrà il giorno 9 giugno alle ore 12 nell’aula magna del plesso Fedi, dopo che una giuria composta dal docente coordinatore del dipartimento di meccanica e meccatronica Fabio Bartolini, dall’ingegner Calamai e dai genitori avrà valutato i lavori migliori. Ai primi tre classificati andrà un premio in denaro.

"Con questo premio – ha sottolineato il vicepreside dell’Itts Riccardo Marchese, che a suo tempo era stato anche docente di Leonardo – il nostro istituto intende ricordare il nostro studente, scomparso prematuramente, che nella sua breve vita è stato un modello di serietà e di impegno nello studio, riservando alle eccellenze delle classi quinte una prova impegnativa che le coinvolga e le valorizzi".

Leonardo Michelozzi, classe 2000, abitava a Catena di Quarrata. Gli piaceva "mettere le mani nei motori", per questo aveva proseguito gli studi all’Itts Fedi-Fermi di Pistoia. Crescendo si era fatto un ragazzone alto, con l’espressione sempre gioviale. La mattina del 28 novembre 2022 stava andando al lavoro, in sella alla sua Ducati, quando sulla strada Statale Fiorentina a Olmi, l’impatto con una macchina gli è stato fatale, portandoselo via a soli 22 anni.

Daniela Gori