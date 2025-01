Dopo il lungo stop rientra Kharmoud

Alberto Villa potrà finalmente contare su un organico di fatto al completo per la sfida contro il Fiorenzuola. Tra coloro che rientreranno dopo un lungo stop c’è Anas Kharmoud, che ha scontato i sette turni di squalifica e si candida per una maglia da titolare sull’out sinistro, anche se ci sarà da scalzare la concorrenza di un Maloku che è cresciuto molto nelle ultime settimane. Se giocherà il classe 2004 sarà confermato anche il tridente di over in mediana con Greselin, Maldonado e Basanisi, altrimenti una delle due mezzali potrebbe rimanere fuori a vantaggio di Grilli o Foresta. Sull’out destro ballottaggio aperto tra Diodato e Stickler, mentre in difesa ci saranno Accardi, Polvani e Bertolo. In attacco Simeri scalpita, ma si dovrebbe andare verso la conferma della coppia Sparacello-Pinzauti.

MF