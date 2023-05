Don Milani, la lezione Una giornata di eventi

Una lezione sempreverde, eterna e bellissima che non scolorisce col tempo, ma che anzi merita d’esser proposta ancora e ancora. Inevitabile se a consegnarla all’eternità era don Lorenzo Milani, una figura che l’associazione Arcobaleno di Pistoia, con il sostegno di Cesvot, Istituti Raggruppati, Circolo Arci Bugiani e Centro di documentazione, vuole ricordare nei cento anni dalla nascita. Accadrà questa domenica, a partire dalle 11 con ritrovo negli spazi verdi di Ettaro, area per la didattica ‘sul campo’ in via Montesecco della Vergine (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà al circolo Arci La Fortezza di via Erbosa 2).

"Miglior pratica", questo il titolo dell’iniziativa, sarà una giornata conviviale nell’ottica di ricordare e soprattutto provare ad attualizzare il lavoro di don Milani e della scuola di Barbiana, riflettendo sul messaggio che la vita di don Milani e la storia della scuola di Barbiana coi suoi allievi porta con sé. La giornata si aprirà alle 11 con la presentazione del libro "Don Milani. Vita di un profeta disobbediente" di Mario Lancisi (Ts Edizioni, 2023).

Sarà presente anche l’autore mentre un gruppo di volontari dialogherà con lui attorno ai contenuti delle attente ricerche che gli stessi volontari hanno condotto su don Milani. Alle 13 è in programma un pranzo conviviale offerto dall’associazione grazie al contributo del Cesvot e preparato dal circolo Arci Bugiani; chi volesse partecipare al pranzo si dovrà prenotare via WhatsApp al numero 347.3130458.

La giornata proseguirà quindi dalle 15 con una selezione di letture curate da Massimiliano Barbini.

l.m.