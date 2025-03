Don Bernie alla parrocchia di Castellare

Il vescovo monsignor Fausto Tardelli ha dato incarico al Vicario Foraneo don Bernie Del Rio, già parroco di Uzzano, di guidare la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, a Castellare, negli ultimi tre anni curata da padre Lorenzo Frattini. L’annuncio è stato dato dallo stesso padre Frattini. "Il nostro padre Vescovo ha deciso che a partire dall’inizio del sacro tempo della Quaresima la Parrocchia di Santa Maria Assunta in cielo al Castellare sia affidata alla cura del Vicario Foraneo, il reverendo don Bernie Del Rio- afferma - Ringrazio il Signore per il bene che mi ha fatto vedere in questo tempo di servizio pastorale nella Parrocchia: tante persone di fede, una comunità in cammino, il servizio ai poveri fatto con amore, tanta gente bella. Il mio cuore è libero e disponibile. Come ho detto in chiesa ‘rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Avrò fatto un’infinità di errori ma sempre cercando il bene di questa comunità perché crescesse nella libertà e nella corresponsabilità’".

In molti sono intervenuti esprimendo dispiacere per una separazione inattesa. Fra gli altri, la ex consigliera comunale e provinciale Zaira Vinci, che riferendosi a padre Lorenzo, dopo averlo ringraziato si dice amareggiata: "Ho apprezzato tantissimo la sua capacità organizzativa - commenta -. Sono molto dispiaciuta per questo frettoloso spostamento".

Anche don Bernie si è rivolto ai nuovi parrocchiani. Rivolgendosi ai fedeli, "dopo 25 anni di Presbiterato- dice –vissuti in diverse esperienze pastorali, ho maturato la convinzione che la bellezza di una comunità si fonda sulla condivisione della fede, sulla fraternità. Per questo desidero essere tra voi non solo come guida, ma come fratello".

Emanuele Cutsodontis