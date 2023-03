Domani torna l’attesa fiera di Sant’Agostino

Toscana Fashion tornerà dal 24 al 26 settembreper presentare la collezione primavera-estate. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Toscana Fashion in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Fnaarc-Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio di Confcommercio. Gode inoltre del patrocinio di Federazione moda Italia-Federazione nazionale, in rappresentanza delle attività del settore moda di Confcommercio, che collabora con l’iniziativa per offrire maggior visibilità.

Intanto, restando in tema di appuntamenti di successo, domenica torna la fiera di Sant’Agostino a Pistoia. Per l’intera giornata banchi di tutte le categorie merceologiche saranno presenti con i loro migliori prodotti in via Fermi, nel tratto compreso da via Landucci a via Galvani. La manifestazione organizzata da Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio, insieme all’Associazione Agostino Imprese e con il contributo della Banca Alta Toscana, vedrà la partecipazione di operatori provenienti da tutto il territorio regionale.