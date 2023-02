Domani l’ultima sfilata del Carnevale Pistoiese in piazza della Resistenza

Domani, domenica 19 febbraio in piazza della Resistenza, ultima sfilata del Carnevale Pistoiese, organizzato dal Comitato cittadino con la partecipazione del Comune. I carri realizzati dai volontari dei quattro Rioni sfileranno a partire dalle 14.30 e la giornata sarà animata da scuole di ballo del territorio, attrazioni per adulti e bambini, truccabimbi, pony e banchi gastronomici. Per l’ingresso è previsto un contributo di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni. Al momento dell’acquisto saranno consegnati buoni sconto validi nei supermercati Conad di Pistoia, Mister Wizard e Andreini Giocattoli. Prevendita dei biglietti: Bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci, bar Crudelia in via Borgognoni, bar ristorante La Capannina a Bottegone e bar la Tazza Rossa di via Carratica. Modifiche alla viabilità: domani dalle ore 11 alle 19, in piazza della Resistenza (nell’intera area di circolazione compresa l’area davanti alla Fortezza Santa Barbara, il parcheggio Resistenza e l’area a parcheggio in corrispondenza di via dei Campi), saranno vietati il transito e la sosta. In via dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi e via Martiri della Fortezza divieto di circolazione e di sosta fatta eccezione ai soli residenti della zona. In piazza Leonardo Da Vinci (in corrispondenza della rampa di accesso a piazza della Resistenza) sarà in vigore la direzione obbligatoria a diritto in via Carratica o a sinistra in direzione via Cesare Battisti-via Frosini. In via Carratica (in corrispondenza di via Campo Marzio) direzione obbligatoria a diritto. In viale Arcadia (in corrispondenza della rotatoria di piazza della Resistenza) ci sarà la direzione obbligatoria a destra.

A Quarrata oggi e domani torna in piazza Risorgimento Quarrata Ciok, il mercato con prodotti a base di cioccolata e dolciumi promosso dall’associazione Rossograbau con EventPlan, con il patrocinio del Comune di Quarrata. Oggi dalle 15 alle 20, e domani dalle 9 alle 20, tutti gli interessati potranno trovare 19 banchi dedicati al mondo della cioccolata con una proposta di prodotti salati e d’artigianato.

A Valenzatico domani, dalle 14 alle 19, torna il Carnevale. Organizzata dall’Associazione Carnevale Valenzatico con il patrocinio del Comune di Quarrata, della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia e sostenuto dalla Bcc Banca Alta Toscana, la manifestazione è arrivata alla sua 35esima edizione. I corsi mascherati saranno tutti accompagnati dalla Banda Musicale e ad ingresso gratuito. I volontari di Vab e Croce Rossa saranno presenti per vendere i biglietti della lotteria. Tutto il ricavato delle tre sfilate di Carnevale sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Meyer.