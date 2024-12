Dmo, incarico al legale. Il sindaco spiega i tempi: "Sicuri dei passi fatti"

"Stiamo per affidare un incarico a un legale di alto profilo affinché produca un parere sul percorso che abbiamo scelto per costituire la Fondazione Turismo-Dmo. Siamo convinti di aver scelto il percorso corretto. Se non fosse stato presentato l’esposto alla Corte dei Conti, oggi avremmo già il direttore della Destination Management Organization". Il sindaco Claudio Del Rosso ha risposto così, venerdì sera, alla mozione presentata da Karim Toncelli, capogruppo della Lega, sul tema della Fondazione Turismo. E poche ore dopo l’ufficio legale ha dato incarico al noto avvocato Roberto Righi, esperto di diritto amministrativo.

Il documento invitava il consiglio comunale a esprimersi sulla necessità di riprendere l’attività legata alla Dmo, invitando la giunta a dotarsi di un professionista, esperto in diritto amministrativo e in campo turistico, in grado di asseverare ossia di attestare l’effettiva regolarità di tutte le pratiche seguite. Del Rosso, prima di rispondere, non ha rinunciato a una battuta ironica. "Siete a rinfacciare a noi di non aver fatto in sei mesi quello che il centrodestra non ha fatto in cinque anni", ha sottolineato sorridendo. Poi ha replicato alle dichiarazioni di Toncelli.

"Abbiamo avviato così alla svelta l’iter per la nascita della Fondazione Turismo-Dmo – ha spiegato – perché volevamo fare in modo che fosse operativa nel 2025 per realizzare gli appuntamenti più importanti del 2026. Le manifestazioni di maggior rilievo hanno bisogno di tempo per essere organizzate. Per il Natale del prossimo anno, ad esempio, sarà necessario mettersi al tavolino già dal primo febbraio, in modo da ottenere risultati rilevanti. L’esposto ha complicato tutto: riteniamo che i soggetti coinvolti abbiano agito bene, ma adesso servirà un’attenzione maggiore e dovremo impiegare circa sei mesi in più. Ricordo che il collegio dei sindaci revisori non ha espresso parere sulla costituzione della nuova Fondazione Turismo-Dmo non perché ci fosse contrarietà in merito ai documenti presentati, ma perché non erano ancora stati prodotti alcuni atti necessari all’organismo per fornire il suo parere".

Gli uffici comunali, in seguito a una richiesta di accesso agli atti fatta dai consiglieri Toncelli e Luca Baroncini, ed Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco), hanno risposto che sono in preparazione. Il collegio dei sindaci revisori del Comune, i cui componenti sono stati da poco rinnovati, è guidato dal commercialista Franco Michelotti, professionista con studio in città, a Firenze e a Roma, che ha svolto importanti incarichi per il suo ordine nazionale. Spetterà a lui e agli altri membri del collegio esprimere il tanto atteso parere sulla Fondazione Turismo. In seguito, il sindaco. Daniele Bernardini