Django Festival, i concerti si spostano al palazzetto

Cambia nome il Popiglio Django Festival, senza perdere il fascino che da sempre lo contraddistingue. Dopo sei edizioni legate al borgo posto all’estremo lembo del Comune di San Marcello Piteglio, l’iniziativa si sposta al Palazzetto Pertini di Bardalone; questo, oltre a essere più vicino alla città ha una capienza importante ed è dotato di ampio parcheggio. Nel progetto, che della vecchia edizione conserva solo una parte della denominazione, spicca quello della regione Toscana, un nome che basta da solo a evocare qualità e cultura. Il Toscana Django Festival prenderà il via giovedì 17 agosto alle 18 a "Il Vivaio" nella Foresta del Teso con il concerto aperitivo di Fabrizio Giudice, per proseguire la sera alle 21,30 al Palazzetto Pertini dove si esibirà il Tchavolo Schmitt Italian Quintet. Il giorno seguente il concerto aperitivo, ancora a "Il Vivaio" alle 18,15 sarà la volta di Resident Gipsy band, mentre la sera alle 21:30 sarà la volta di Area Open Project. L’iniziativa prosegue sabato 19 alle 21,30 al Palazzetto Pertini con Nico Gori & Young Lions per concludersi domenica 20 con due appuntamenti: alle 16,30 a "Il Vivaio" si potrà assistere al saggio degli allievi dei corsi e alle 18,30 al Concerto Bob Jay Quintet i "Tributo a Leo Boni". I corsi di canto, con Titta e Franco Nesti, e quello di ballo, con Gosia Aniolkowska, invece si terranno presso il Circolo di Tafoni giovedì 17 dalle 14,30 alle 17,30, venerdì 18 dalle 10 alle 13 quello di ballo e dalle 15 alle 18 quello di canto e, con lo stesso orario il giorno seguente. Il corso di chitarra, con Giangiacomo Rosso, invece inizierà giovedì dalle 14.30 alle 17.30 nel verde de "Il Vivaio" per proseguire venerdì e sabato con lo stesso orario. Ad arricchire il programma venerdì dalle 11 alle 13 masterclass di chitarra con Tchavolo Schmitt e di violino con Federico Zaltron, ultimo appuntamento masterclass sarà quello di contrabbasso con Pippi Dimonte sabato a "Il Vivaio" dalle 11 alle 13. Domenica 20 agosto dalle 10 alle 13, prove generali al Circolo di Tafoni. Soddisfatti il sindaco Luca Marmo e l’assessore Alice Sobrero per i risultati raggiunti e per quelli attesi: "quello che era nato come un esperimento – ha affermato il primo cittadino – oggi è un evento vero, che coinvolge molti appassionati ma da vita anche a un movimento turistico tutt’altro che trascurabile". Sul sito www.toscanadjangofestival.com si possono trovare tutte le informazioni utili.

Andrea Nannini