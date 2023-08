Distretti Ecologici Main Sponsor Pistoia Basket Serie A: Progetto di Sostenibilità

Distretti Ecologici è il nuovo main sponsor del Pistoia Basket, con cui ha stretto un accordo triennale. Il marchio campeggerà al centro della nuova maglia da gioco della Estra (che, appunto, è il title sponsor) Pistoia nella stagione del ritorno in Serie A. Distretti Ecologici è una società per azioni, con sede a Roma e Milano, che realizza e promuove progetti di sostenibilità ambientale e efficientamento energetico su tutto il territorio italiano. Per l’azienda si tratta della prima avventura nel mondo della pallacanestro, ma non è nuova all’ambito sportivo. Negli ultimi anni è stata al fianco di importanti realtà come la "Distretti Ecologici Nuoto", società di pallanuoto di Serie A1, di cui è anche proprietaria, e l’Ascoli Calcio, di cui è anche socia, senza contare altre partnership calcistiche. "L’ufficializzazione del nuovo main sponsor è un altro tassello importante nel percorso di avvicinamento alla Serie A – dice il presidente biancorosso Massimo Capecchi –. Non possiamo che ringraziare Distretti Ecologici per la fiducia accordataci, anche per la velocità con la quale abbiamo chiuso questo accordo. E’ un messaggio importante quello che lanciamo, visto che ci leghiamo ad un realtà al di fuori della Toscana".

"La nostra azienda crede nella forza dello sport per lo sviluppo dei territori – commenta Andrea Passeri, responsabile area sport per Distretti Ecologici – ed è per questo che abbiamo deciso di sposare il progetto del Pistoia Basket 2000. La pallacanestro rappresenta per Pistoia e per l’intera Toscana un motivo di vanto e di ambizione attraverso una società che ha dimostrato i propri valori e la propria professionalità dentro e fuori dal campo dando credibilità ad un progetto che, ne siamo convinti, può continuare a stupire e dimostrare la propria forza". "Siamo veramente soddisfatti per aver raggiunto un accordo triennale significativo con Distretti Ecologici – afferma il direttore generale Ettore Saracca – una collaborazione a 360 gradi che ci permetterà di proseguire nella costante crescita societaria. Un’azienda molto inserita nei vari contesti sportivi, che si avvicina al mondo del basket e sceglie il nostro club, dimostra che il progetto che stiamo portando avanti è importante".

M.I.