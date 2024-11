"D’istanti" . Le poesie di Dunia Sardi

Dunia Sardi, scrittrice e poetessa aglianese, sabato 30 novembre, alle 17, presenta il suo libro di poesie "D’istanti" (L’ancora 2022) nella sala Manzini della biblioteca San Giorgio di Pistoia. Con l’autrice interverranno Chiara Manzini, Moreno Scoscini, elementi sonori di Sauro Sardi. "Sarà un evento all’insegna della musica, della poesia e dell’amicizia – afferma Dunia Sardi – e mi fa piacere annunciare anche la presenza di Alessandra Vannetti della Biblioteca dell’amicizia".

Dunia Sardi è autrice di romanzi e racconti in cui rievoca personaggi, luoghi e avvenimenti della Toscana del Novecento. Racconta prevalentemente la memoria locale, di Agliana e dintorni o della Toscana, ma riuscendo spesso a fondere la microstoria locale e la macrostoria internazionale, soprattutto nel periodo della seconda guerra mondiale. Diversi i riconoscimenti che ha ottenuto. Dunia Sardi, quando però ha dovuto affrontare la perdita più dolorosa, quella della madre, il vuoto incolmabile l’ha portata a scrivere le prime poesie, molte delle quali dedicate a lei. "I componimenti sono rimasti nel cassetto per molti anni – racconta – fino a quando il poeta e pittore Renato Gerard, che per la casa editrice viareggina L’ancora cura la collana "Le tamerici", non mi ha proposto di raccoglierli in volume. È così che ha avuto origine "D’istanti", che contiene una selezione delle mie poesie scelte fra quelle che hanno partecipato a premi letterari e ottenuto riconoscimenti". Chiude il volume il racconto autobiografico "Lagomare" dove l’autrice rievoca un’esperienza di spaesamento fatta nella sua casa, a Torre del Lago, nelle settimane immediatamente precedenti lo scoppio della pandemia da Covid-19.

Piera Salvi