Discriminazioni. Iniziative nelle scuole

SERRAVALLE

Un progetto che si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso il calcio e lo sport in generale, rivolgendosi agli alunni delle scuole elementari e medie. Si chiama "Un calcio alle discriminazioni" ed è l’iniziativa alla quale sta lavorando il Casalguidi, insieme al Comune di Serravalle che lo scorso venerdì ha concesso il patrocinio. Si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e consiste nella creazione di un disegno-slogan per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni nel mondo del calcio e non. La società calcistica presieduta da Tiziana Schifano, con questo progetto, mira ad andare oltre la pratica sportiva e stimolare fra i giovanissimi studenti una riflessione su argomenti di rilevanza sociale e civile, promuovere una cultura inclusiva e legata all’accoglienza e alla solidarietà e contribuire ad abbattere stereotipi e pregiudizi sulla discriminazione. I ragazzi potranno partecipare in gruppo, ideando uno slogan oppure un disegno che richiami il tema della lotta alle discriminazioni. Gli elaborati saranno valutati da una commissione sulla base dell’originalità, della fantasia e della creatività. Il 1 dicembre il termine ultimo entro cui le scuole devono comunicare la partecipazione. Il Casalguidi sta ben figurando in Promozione: gli uomini di mister Marco Benesperi si candidano ad un’altra stagione da protagonisti. Una prima vittoria è già arrivata con un progetto che unisce sport e scuola. "Sarà un progetto che coinvolge sport e scuola – ha anticipato l’assessore allo sport Benedetta Vettori (nella foto) - il Casalguidi si è fatto portatore di messaggi importanti: ringrazio già la società".

Giovanni Fiorentino