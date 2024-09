Discover Pistoia, un pieno di eventi. Festival, tradizioni e divertimento

Copertina del mese? "Uapc" naturalmente, tradotto "il pratino in città", l’evento clou di settembre a Pistoia ormai con questa edizione da undici anni. A questo è dedicata la pagina di presentazione e il servizio d’apertura dell’ultimo numero di Discover Pistoia, l’urban magazine edito da Giorgio Tesi Editrice che sarà consegnato in abbinamento gratuito a chiunque questo sabato si rechi in un’edicola della città per acquistare la propria copia de La Nazione di Pistoia. Non solo "Un altro parco", dal momento che nella rivista che presenta eventi, società, cultura e arte in salsa pistoiese c’è veramente di tutto e di più per una città che riparte. Come accade per la Fondazione Pistoia Musei con un nuovo ospite d’arte in arrivo, ma anche per la Fondazione Teatri di Pistoia che oltre a scaldare i motori per le stagioni che riprendono si presenta con l’iniziativa Amiche e amici dei Teatri di Pistoia, occasione di sostegno per tutte le attività della Fondazione stessa, così come la Fondazione Vivarelli che presenta il programma di settembre a Villa Stonorov. Ancora una puntata per scoprire com’era la piazza del Duomo, nella narrazione di Emiliano Nappini, mentre la Biblioteca San Giorgio racconta la prossima mostra dedicata all’artista Pasquale Galbusera.

"Amici" di Discover si raccontano, com’è il caso di Coldiretti a proposito di donne, del Giardino Zoologico sui temi della sostenibilità, della Fondazione Un Raggio di Luce, di Unicef e dell’associazione Voglia di vivere. A Palazzo Fabroni torna il Fabroni Sound Garden e qui ne viene offerto molto più che un assaggio, così come delle iniziative iper l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Pistoia. E poi il Settembre quarratino, Oltre la Rocca a Montecatini Alto, il Premio Internazionale Il Parnaso. Appuntamento domani nelle edicole di Pistoia per ricevere questo gradito regalo.

l.m.