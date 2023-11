Discover Pistoia Luci di Natale sulla città

La città che si riempie di luci e che si tinge di colori prettamente natalizi. Benvenuto dicembre insomma e bentornato al tradizionale abbinamento gratuito de La Nazione con l’urban magazine edito da Giorgio Tesi Editrice che sabato 2 dicembre verrà consegnato ai nostri lettori per fare incetta di notizie, quelle quotidiane del giornale e quelle che affrescano l’intero mese di dicembre di Discover, tra eventi, cultura, società e arte. Qui proponiamo la tradizionale carrellata di spunti di lettura tutti da approfondire poi sfogliando. Come sempre si parte dalla copertina, anche stavolta d’autore, a raccontare non solo una realtà, ma anche un progetto. A far bella mostra di sé su sfondo rosso c’è il burattino più celebre, il ‘nostro’ Pinocchio, col suo sacchetto di monete in mano e il temibile Mangiafuoco in primo piano. È questa una delle immagini che va a comporre la parte illustrata della nuova Agenda Letteraria 2023 promossa da Uniser e pubblicata da Giorgio Tesi Editrice, realizzata questa come le altre dai ragazzi e le ragazze de L’incontrario, vivacissima realtà social-lavorativa che guarda all’inserimento di persone con disabilità. Parte da qui insomma la sequenza di contenuti che guardano alle iniziative targate Pistoia Musei, Teatri di Pistoia, Rete dei Musei Civici e Biblioteca San Giorgio in un concentrato di inaugurazioni, spettacoli e appuntamenti infarciti di magia e fascino per soddisfare appieno la voglia di atmosfere scintillanti suggerite dal Natale che incombe. Si arricchisce giorno dopo giorno il progetto fotografico "Pistorienses" di Nicolò Begliomini a sottolineare il senso di ricchezza e comunità, stavolta con il ritratto, quello fotografico su tradizionale fondo ocra e quello testuale, del magistrato Luigi Boccia. Avanti ancora con il resoconto della sessantesima edizione del Premio Vallecorsi per il teatro, alle battaglie del buono e del giusto di Coldiretti-Campagna Amica, ai bilanci del progetto CasaSicura Giorgio Tesi e come sempre a tutto ciò che accade in Valdinievole, a tema natalizio e non, assieme ai focus dalla montagna con l’Ecomuseo e non poteva mancare ancora in coda di numero il basket. Stavolta in particolare Discover si sofferma sull’iniziativa "Insieme per il sociale" che ha chiamato a raccolta al Teatro Bolognini oltre 250 studenti per il lancio del video "Alziamo la testa" realizzato da Estra Pistoia Basket 2000. Pratica bussola utile all’orientamento nella Città del Natale di Pistoia: nella pagine centrali di Discover si trova infatti una sorta di appendice sugli eventi di Pistoia raccolti sotto l’insegna "Pistoia Città del Natale". Il programma completo consente di appuntare gli eventi preferiti, scoprire gli orari e le diverse modalità di accesso, con anche un QrCode che permette una volta inquadrato di acquistare i biglietti ‘salta la fila’. Con tanti auguri di buone feste che verranno anche dalla redazione tutta di Discover e dal direttore editoriale Giovanni Capecchi. Appuntamento quindi sabato in edicola con questo tradizionale omaggio da leggere.

l.m.