Discarica di Fosso del Cassero. In arrivo i dati del 2023. Incontro con la cittadinanza

E’ attesa nelle prossime settimane la convocazione di un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza i dati ambientali sulla discarica del Cassero del 2023. Intanto il Comune è al lavoro per stipulare una nuova convenzione con Herambiente, per definire meglio i rapporti fra le due parti dopo gli ultimi sviluppi. E’ il punto sul Fosso del Cassero, dopo le recenti novità normative. Come si ricorderà infatti la giunta regionale si è espressa favorevolmente (sulla base di quanto emerso dalla conferenza dei servizi) sulla richiesta di Herambiente, dopo che il gestore aveva chiesto di portare la capienza della discarica dagli attuali 3.010.000 metri cubi a 3.392.500, senza che ciò richieda di ampliarne gli spazi. E’ una ottimizzazione rispetto alla precedente misurazione, che risale al 2007. Oggi più moderni strumenti hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi che allora non erano stati rilevati. Questo allungherebbe di circa quattro anni l’attività della discarica: fino a pochi mesi fa Herambiente indicava sul proprio sito il 2029 come termine ultimo per la dismissione della struttura, ma adesso dovrebbe continuare fino al 2033.

Sembra per il momento scongiurata l’ipotesi che prevedeva la possibilità di conferimento di rifiuti solidi urbani nella discarica del Cassero, prevista in linea teorica dal Piano regionale dei rifiuti e alla quale tutto il consiglio comunale di Serravalle, lo scorso autunno, si era opposto. L’ultimo incontro del Comitato cittadino discarica di Fosso del Cassero, risale a fine gennaio e il verbale è stato reso noto di recente. Nel documento, si fa riferimento all’opportunità di convocare un’assemblea con i cittadini per presentare il report dello scorso anno sulla discarica. L’ingegnere tecnico del Comune accenna poi alla possibilità di revisionare la convenzione fra il Comune di Serravalle e il gestore della discarica, dopo la rivalutazione del sito. Una possibilità confermata anche dalla giunta Lunardi, che nei giorni scorsi ha dato mandato agli avvocati di lavorare sulla bozza di un nuovo accordo con Herambiente. Si tratta di un percorso che richiederà del tempo per essere portato a conclusione, tant’è che a oggi non c’è ancora una data precisa, ma nei prossimi mesi potrebbero esserci novità.

Giovanni Fiorentino