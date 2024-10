Disagi sulla SS64 Porrettana. Niccolai: si lavori con più celerità

MONTAGNA

Troppe inter[/EMPTYTAG]ruzioni sulla SS64 Porrettana. Il consigliere regionale Marco Niccol[/DATA]ai interviene con un’interrogazione alla Giunta, chiedendo maggior sollecitudine: "i lavori sulla Porrettana devono andare più spediti e i quattro semafori provvisori installati in prossimità dei cantieri rallentano troppo i tempi di percorrenza: Anas ci faccia conoscere con che tempistica intende recuperare i ritardi accumulati. Ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere se, intenda di nuovo attivarsi presso il Compartimento di Anas della Toscana per chiedere formalmente quale sia ad oggi lo stato degli interventi e quale siano le date previste per il completamento".

Gli interventi citati, sono su alcune gallerie, ponti e tratti della carreggiata della Statale attenzionati da diversi anni, la stessa galleria del Signorino aveva manifestato il bisogno di manutenzione, questa, iniziata nel 2021 si è conclusa con un investimento di circa 8 milioni di euro. Oltre al traforo però ci sono gli interventi sulla viabilità ordinaria, che sempre Niccolai cita nella sua interrogazione alla Giunta: "Tra questi ricordiamo quelli di messa in sicurezza per due ponti in località San Pellegrino nel Comune di Sambuca Pistoiese, per questi lavori ad oggi non si conosce la tempistica di realizzazione e il cantiere ha causato la chiusura di circa 100 metri di strada e l’installazione di un semaforo per regolare i flussi di traffico per l’intera durata del cantiere".

Andrea Nannini