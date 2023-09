Disagi alla Casa della Salute: "Manca il monitor per i pazienti"

"Alla Casa della salute Agliana manca il monitor nell’atrio principale, con relativi disagi per l’utenza". Italia Viva di Agliana, tramite Federico Ferretti Giovannelli, si è fatta portavoce del problema. "Un grave disagio che da ormai oltre tre anni riguarda la Casa della salute di Agliana – rileva Ferretti Giovannelli -. Viene denunciata, in particolare, la mancanza di un monitor funzionante nell’atrio principale, apparecchio indispensabile per lo smistamento dei pazienti-utenti nei singoli ambulatori e sportelli Cup, per la fruizione delle prestazioni sanitarie, come prelievi, visite mediche, ritiro referti e altro. Nonostante tale mancanza venga ad oggi compensata da personale addetto al presidio, professionalmente adibito ad altre mansioni – fa notare l’esponente aglianese di Italia Viva - , sono di fatto tanti i disagi sia per l’utenza che gli operatori del Cup".

