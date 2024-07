Dieci serate con Radio Mitology. Si balla sotto le stelle al Santomato

È finalmente fuori il programma estivo della Santomato Live Arena, dieci serate dedicate alla musica dal vivo e alla disco ’70-’80 con Radio Mitology. Le serate si svolgeranno nella grande area verde del parco del Circolo Arci di via Montalese ogni venerdì e sabato a partire dal 12 e 13 luglio e si ripeteranno ogni fine settimana fino al 10 agosto. Come da tradizione del Circolo Arci Santomato, prima delle serate live ci sarà la possibilità di cenare alla risto-pizzeria e griglieria aperta ogni venerdì, sabato e domenica, nell’area vicina agli spettacoli (prenotare allo 0573.760747). Apertura il 12 luglio con Disco Mitology con Radio Mitology, dj Enrico Tagliaferri e Barsa Mc, mentre il 13 luglio direttamente da Tali e Quali Show di RaiUno per la prima volta arriva Attori e Spettatori band tributo di Claudio Baglioni. Si prosegue con gli 80 Voglia (19 luglio), Rock in Movie con i successi rock più amati dei film (20 luglio), una serata tutta da ballare con gli anni Novanta proposti dai fortissimi Back To The 90’s Boys (26 luglio) ancora Disco Mitology, per una carrellata disco ’70-’80 con il dj Tagliaferri e Barsa mc. Agosto inizia il 2 a Santomato con una super serata da ballare con tutte le hit degli anni ’80-’90-2000 fino ai successi di oggi con il mega format targato Divina, mentre il 3 omaggio a Battiato con il progetto Battiato Battiato. Venerdì 9 agosto ultimo appuntamento con Radio Mitology e sabato 10 agosto chiusura in bellezza dell’Arena con i Pianeta Zero, tribute band di Renato Zero. Le serate iniziano dopo le 21.30 e finiscono intorno alla mezzanotte. Non è richiesta la prenotazione per accedere all’arena. L’organizzazione ringrazia il Comune di Pistoia che patrocina il festival e gli sponsor Stilauto concessionaria Toyota per Pistoia e Prato, Conad, Erre Casa Agenzia Immobiliare e Rossocorsemoto concessionario Ducati a Pistoia.

l.m.