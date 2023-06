Daniel Reci, diciottenne morto nel sonno: lo trova la madre, era andata a svegliarlo

Pistoia, 8 giugno 2023 – Tragedia a Pistoia nella prima mattinata di ieri quando per cause ancora da accertare, un diciottenne di origini albanesi è stato trovato morto nel proprio letto. Sono stati i familiari a fare la terribile scoperta del corpo ormai privo di vita di Daniel Reci, questo il nome del ragazzo.

Non essendosi ancora alzato al mattino, quando sono andati a svegliarlo si sono accorti che il giovane non respirava più e il suo cuore aveva cessato di battere: per lui non c’era più niente da fare.

Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è stato trasportato all’ospedale San Jacopo, dove sarà l’autopsia disposta per sabato prossimo a rivelare qualcosa di più sulle cause del decesso.

Daniel Reci aveva lasciato la sua terra d’origine nella speranza di un futuro migliore ed era arrivato in Italia a maggio 2022 ancora diciassettenne. Come minore non accompagnato era stato accolto in San Domenico dalla cooperativa sociale Intrecci che collaborando con altri soggetti del terzo settore si occupa di prima accoglienza e integrazione sociale di migranti.

Il giovane era stato indirizzato ai corsi rivolti agli stranieri per l’apprendimento della lingua italiana del Ctp (Centro Territoriale Permanente) presso la sede della scuola Anna Frank a Pistoia, inoltre, essendo appassionato dello sport coreano taekwondo aveva frequentato alcuni centri di arti marziali del territorio.

Ma recentemente quello che preoccupava Daniel era soprattutto riuscire a raggiungere l’indipendenza economica trovando un lavoro stabile.

Divenuto maggiorenne nell’ottobre 2022 aveva nel frattempo ottenuto il ricongiungimento dei familiari, che hanno potuto raggiungerlo in Italia e da dicembre abitava con la madre e il fratello minore nella stessa casa di Pistoia dove ieri mattina si è consumata la tragedia, quando è stato trovato il corpo senza vita del giovane.

La notizia si è subito diffusa nella comunità albanese di Pistoia e della provincia, in un tam tam sulle pagine social soprattutto dei coetanei di Daniel, che sconcertati per la perdita improvvisa dell’amico hanno scritto messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. Sotto choc soprattutto molti ragazzi che solitamente si ritrovavano con Daniel nel tempo libero o che alla sera andavano insieme a lui in alcuni dei locali di Pistoia e di Agliana più frequentati dai giovani, come probabilmente era avvenuto anche martedì, prima del tragico epilogo.

