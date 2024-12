Dibattito sulla sanità con l’assessore Bezzini

Assistenza sanitaria territoriale in Toscana: se ne parla oggi pomeriggio alle ore 18 al circolo Arci di Bonelle. Interverranno Simone Bezzini ( assessore regionale alla sanità) e Andrea Brachi (segretario provinciale Spi-Cgil), concluderà i lavori Simona Querci, della segreteria regionale Pd. A introdurre la discussione su temi come attività e prestazioni di educazione sanitaria, medicina preventiva, diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello e di pronto intervento dopo la riforma organizzativa, sarà il presidente del circolo Pd di Bonelle Luciano Mazzieri. "Parleremo di un tema di estrema attualità e importanza per la vita quotidiana delle persone – spiega Mazzieri – . Invito la cittadinanza a partecipare per un aggiornamento sul presente e sul futuro della sanità nella nostra regione". Al termine, alle ore 20.30, buffet preparato dalla Compagnia del Paiolo al costo di 15 euro. Per informazioni 348.5853199.