"Dialoghi", il grande ritorno Lezioni, eventi e spettacoli tutti dedicati all’ambiente

Vecchie (nuove) convivenze per spostare il fuoco altrove dall’essere umano. Perché c’è altro da noi ed è un "altro" che vive così come noi viviamo e che in quanto vivente chiede ascolto. È la settimana dei "Dialoghi di Pistoia" quella appena iniziata che si apre domani (ore 18.30, piazza del Duomo; evento gratuito) con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food che aprirà il ciclo delle conferenze riflettendo su "Un pianeta prezioso". Mai argomento più centrale in questa edizione, la quattordicesima sostenuta da Fondazione Caript e ideata da Giulia Cogoli, che ha scelto per tema "Umani e non umani. Noi siamo natura", viaggio in parole e incontri nel grande e variegato oceano dei viventi. Una carrellata sugli appuntamenti di questa tre giorni, a partire da venerdì: dopo la conferenza di Petrini, al teatro Manzoni (ore 21, biglietti a 7 euro; replica al Pacini di Pescia sabato alle 21) Marco Paolini darà vita allo spettacolo "Sani! Teatro tra parentesi", mentre nel tendone di piazza del Duomo (ore 21.30) dialogo a due voci tra la giornalista Caterina Soffici e lo scrittore Emanuele Trevi dal titolo "Avanzi di canile. Letteratura, cani e altri animali"; chiude la giornata al Bolognini (ore 22.30) la proiezione del film di Terrence Malick "Voyage of time-Il cammino della vita".

Il sabato le ‘danze’ si aprono alle 10 al Bolognini con il classicista Nicola Gardini in un ragionamento a partire dalle Metamorfosi di Ovidio, poi il genetista Guido Barbujani (ore 11, piazza del Duomo), il dialogo a due voci tra il filosofo Leonardo Caffo e l’antropologo Andrea Staid sul tema delle specie (ore 12, Bolognini), il Cardinale Matteo Maria Zuppi a tu per tu con l’antropologo Marco Aime su "Il pianeta, la nostra casa comune" (ore 15, Manzoni), la professoressa Angela Vattese sul tema declinato in chiave artistica (ore 15, Bolognini), il capitano esperto meteorologo Paolo Sottocorona a proposito di clima (ore 17, Manzoni), l’antropologa Irene Borgna (ore 17, Bolognini), il linguista Federico Faloppa con l’antropologo Adriano Favole attorno a un nuovo ‘lessico ambientale’ (ore 18.30, piazza del Duomo). Al Bolognini spazio alla musica con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in "Musica nuda" (ore 21.15), mentre in piazza del Duomo alla stessa ora l’antropologo di fama internazionale Amitav Ghosh in dialogo con Paolo Di Paolo ritira il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia.

Otto gli ulteriori ospiti che animeranno la domenica: il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (ore 10, Bolognini), l’antropologo Marco Aime assieme all’autore e attore Marco Paolini (ore 11, piazza del Duomo), lo psicologo Ugo Morelli (ore 12, Bolognini), il professore Francesco Ferrini (ore 15, Bolognini), il disegnatore Francesco Tullio Altan con il giornalista Luca Raffaelli (ore 17, Bolognini) e lo scrittore Paolo Giordano (ore 18.30, piazza del Duomo). Già esaurito l’evento con l’antropologa Elisabetta Moro domenica alle 17.30, così come esaurita è la conferenza dell’antropologa Emanuela Borgnino che ha aggiunto una replica sabato alle 11 a Palazzo dei Vescovi. I biglietti hanno un costo di 3 (conferenze) e 7 euro (spettacoli); vendite on line su Vivaticket o alla biglietteria in piazza Duomo. Ricchissima l’offerta per i piccoli dai 4 ai 12 anni. I laboratori al Polo Puccini-Gatteschi (vicolo Malconsiglio); info: www.dialoghidipistoia.it.

linda meoni