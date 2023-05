Di Napoli senior diventa padrino dell’aeronautica

Il colonnello Gennaro Di Napoli è stato scelto come padrino al giuramento e battesimo dei 36 allievi e allieve del corso Ursa, della scuola aeronautica Douhet. Una cerimonia ricca di emozioni che si è svolta nei giorni scorsi in Piazza della Signoria a Firenze. Il colonnello Di Napoli, come padrino, ha consegnato il gagliardetto del corso Ursa. Si tratta di un ideale passaggio di testimone tra le generazioni dell’Aeronautica. Ogni anno, a ciascun corso viene assegnato un padrino a cui vengono riconosciuti elementi valoriali di spessore da trasmettere ai giovani e che sarà per loro una guida che va oltre la fine del corso. Sono 23 allieve e 13 allievi (tra i 16 e i 17 anni) provenienti da tutta Italia i componenti del corso Ursa, della scuola aeronautica, entrati alla Douhet nel settembre 2022. I corsi della Douhet sono iniziati nel 2006 e negli ultimi anni sono in aumento le ragazze. Il significativo evento riguarda la professione del colonnello Gennaro Di Napoli ma è ricco di emozioni per l’associazione ‘Giak nuotatore volante’ fondata dal colonnello Di Napoli con sua moglie Cristina Monzali per dare una seconda vita al loro figlio Giacomo Di Napoli, pluripilota e campione di volo, che perse la vita l’11 luglio dell’anno scorso in un incidente in aliante, mentre si preparava ai campionati mondiali. È la seconda volta che il giuramento della Douhet si svolge in piazza della Signoria, dopo quello del 2013. Una cerimonia presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti accompagnato dal comandante delle scuole dell’arma azzurra, Silvano Frigerio. Tra le numerose autorità presenti, anche Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Piera Salvi