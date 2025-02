Davis e Billie Jean King, le coppe arrivano in città. Due giorni per vivere l’emozione del grande tennis

Quello che sta per arrivare sarà un fine settimana da non perdere per gli amanti del tennis. Per la prima volta infatti, oggi e domani, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup fanno tappa a Pistoia.

L’esposizione dei due importanti trofei vinti dall’Italia nello scorso anno rientra nell’ambito del Trophy Tour 2025 e dopo gli appuntamenti di Sesto Fiorentino e Siena, i due trofei verranno esposti nella Sala Maggiore del Palazzo comunale di Piazza del Duomo. Un appuntamento davvero unico la cui organizzazione è stata affidata al Tennis Club Pistoia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per le 14:30, coi trofei che saranno esposti fino al termine della giornata alle 20. Sabato, invece, l’orario di esposizione sarà dalle 9 alle 20. La nostra città è stata selezionata, insieme ad Arezzo, Siena e Sesto Fiorentino, per la "mostra" dei due trofei grazie alla sua posizione tra i circoli che, in Toscana nel 2024, hanno registrato il maggior numero di tesseramenti federali.

Alla conferenza stampa di questo pomeriggio, che anticiperà il simbolico taglio del nastro, saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, l’assessore alla Promozione sportiva Alessandro Sabella, il consigliere nazionale della Fitp Roberto Pellegrini, il team manager Michelangelo Dell’Edera e Luigi Brunetti, presidente Fitp Toscana.

"Per noi è un grande onore - aveva detto nei giorni scorsi Luigi Brunetti, presidente del Tennis Club Pistoia -, in quanto rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto dal nostro circolo nel 2024, soprattutto in termini di tesseramenti. Questi due giorni saranno sicuramente intensi e offriranno una grande visibilità alla nostra città. Sarà anche l’occasione per mostrare l’attività che svolgiamo nel nostro circolo, dalla Top School alla squadra maschile in Serie A2, dopo anni consecutivi nella massima serie, alla B2 femminile e alle numerose squadre giovanili".

Il Tennis Club Pistoia, nonostante la retrocessione della squadra maschile nei mesi scorsi, ha intrapreso un importante percorso di crescita che lo ha portato negli ultimi anni ad essere un punto di riferimento a livello regionale e non solo. Un cammino che non potrà che essere ulteriormente arricchito dalla due giorni di esposizione dei trofei che attirerà in città molti appassionati della racchetta.

Michele Flori