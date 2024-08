Dany Quarrata, mercoledì via alla preparazione

Questione di pochi giorni e scatterà la stagione 2024-2025 del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. Il conto alla rovescia è ormai partito: mercoledì 21 agosto, dalle 19 al PalaMelo della città del mobile, sarà tempo di raduno per la prima squadra quarratina, che prenderà parte per il secondo anno consecutivo al campionato di serie B Interregionale. Un impegno difficile, che richiede una preparazione adeguata e curata: il tempo delle vacanze è finito, si torna a sudare.

Ritrovo in sede, quindi, e subitaneo inizio della preparazione precampionato: la squadra allenata da Alberto Tonfoni si allenerà due ore, tanto per gradire. E così farà, con il medesimo orario, fino al 26 del mese. Già, perché dal 27 agosto i biancoblu saranno di scena alla palestra Sandro Pertini di Bardalone, sulla montagna pistoiese, per un mini ritiro di tre giorni, cercando di replicare la positiva e fortunata esperienza di un anno fa.

Le sedute di allenamento, come quelle in via Arcoveggio, saranno aperte ai tifosi quarratini e della palla a spicchi: a tutti. Il 27 il gruppo lavorerà dalle 15, il 28 dalle 10 e dalle 17, e il 29 dalle 10.

Il primo settembre si disputerà invece la prima amichevole contro la Valentina’s Bottegone, mentre il 7 sarà la volta del test con gli Herons Montecatini. Il menù, studiato a tavolino dallo staff, si completa con le amichevoli contro l’Under 19 del Pistoia Basket (11 settembre), i Dragons Prato (14 settembre) e San Miniato (18 settembre). Il 28 settembre l’esordio in campionato, secondo il calendario provvisorio, contro il Costone Siena, al PalaMelo. Per l’occasione, la formazione sarà rodata e pronta: c’è da ripetere e, se possibile, migliorare lo splendido torneo passato.

Gianluca Barni