Una vita ricca di valori. Addio a Dante Morosi, zio del deputato Furfaro

Agliana (Pistoia), 25 maggio 2023 - Tante persone commosse, ieri nella chiesa di San Niccolò, per l’addio a Dante Morosi, ex sindacalista Cisl, amante della natura e attivissimo nella politica locale finché le sue condizioni glielo hanno consentito. Tra i presenti l’onorevole Marco Furfaro (Morosi era suo zio) e l’ex sindaco di Agliana, Paolo Magnanensi. Morosi era ammalato da diversi anni e aveva perso anche la vista. Avrebbe compiuto 85 anni il 10 giugno. Si è spento lunedì 22 all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Immenso il vuoto nella sua famiglia e nella comunità. La moglie Graziella, le figlie Cristina e Chiara, i figli Gianluca e Gabriele esprimono così la loro gratitudine: "Grazie per averci illuminato con l’energia della tua personalità e l’esempio della tua onestà. Buon viaggio uomo libero". Don Rodolfo Vettori: "Un uomo irremovibile nei suoi valori, accogliente e generoso, si era prodigato per trovare casa e lavoro agli immigrati arrivati qui dal Nord Africa". Dante era stato uno storico dipendente dell’azienda Tempesti, dove aveva ricoperto egregiamente incarichi di responsabilità. Instancabile la sua attenzione alla politica locale: da giovane era stato consigliere comunale, poi una figura determinante per l’evolversi della Dc e del centrosinistra. Il ricordo di Raffaello Giuntoli: "E’ stato un mio caro amico. Il suo impegno civile e politico lo ha appassionato per tutta la vita. Da giovanissimo, nella Cisl si era battuto per i diritti dei lavoratori e il suo impegno era stato apprezzato anche dalla segreteria nazionale. Nella Dc per tanti anni ha accompagnato il confronto politico con iniziative decisive per l’ingresso dei cattolici democratici nella maggioranza". Magnanensi: "Era molto stimato, schietto, leale e sincero".