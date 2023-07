Daniela Prodan, morta giovane istruttrice sconfitta da una grave malattia

Pistoia, 6 luglio 2023 – “Se n’è andata una grande professionista, benvoluta dai colleghi e dalla clientela della nostra struttura. Siamo profondamente addolorati, il nostro pensiero va in primis ai suoi familiari". Alessandro Carlesi, gestore dell’H2 Sport, ha così ricordato Daniela Prodan, l’istruttrice di fitness morta ieri a soli 46 anni a causa di una grave malattia che l’aveva colpita da tempo e contro la quale niente hanno potuto le cure. A renderne nota la scomparsa è stato proprio il centro nel quale la donna aveva iniziato a lavorare nel 2014, trovandovi una seconda famiglia. Originaria della Romania, aveva iniziato lavorando come insegnante di educazione fisica, per poi trasferirsi in Italia.

Dopo alcuni anni trascorsi in Veneto come "personal trainer" in alcune strutture della provincia di Padova, aveva trovato la sua dimensione proprio a Pistoia. “Daniela ha iniziato a lavorare con noi ormai nove anni fa, subito dopo l’apertura – ha ricordato Alessandro Carlesi – e si è subito dimostrata una professionista validissima, molto apprezzata da tutti. Quando abbiamo saputo della malattia, tutto lo staff dall’H2 Sport si è prodigato per aiutare lei e i suoi familiari, per quanto possibile. Si è dimostrata una madre premurosa e coraggiosa nell’affrontare questo dramma".

La brutta notizia della malattia le sarebbe arrivata, a quanto pare, poco dopo la nascita dei suoi due figli gemelli: un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Daniela era rimasta in contatto con i colleghi e finché ha potuto è rimasta a lavorare, considerando il fatto che era riuscita a fare della sua passione per lo sport e il fitness il lavoro di una vita.

Già nei mesi scorsi le sue condizioni di salute sarebbero tuttavia peggiorate, a quanto sembra. Fino ad arrivare all’epilogo più triste.

La camera ardente è stata allestita ieri nelle cappelle della Croce Verde di viale Fermi, a Sant’Agostino, mentre il funerale si terrà alle 15 di oggi pomeriggio, nella chiesa ortodossa.

“Il ricordo di Daniela continuerà a splendere – ci ha detto infine Carlesi –. Siamo grati per l’impronta che ha lasciato nelle nostre vite. Ogni sorriso, ogni momento di sostegno e ogni contributo che ha donato resteranno per sempre nel nostro cuore". Tanti i commenti pieni d’affetto e di vicinanza espressi dagli amici su Facebook.