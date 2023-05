Dal cartotecnico esperto alla gestione degli ordini

Tante opportunità di lavoro negli ambiti più disparati a Pistoia, in Valdinievole e nelle aree vicine. Vediamo insieme le offerte più interessanti. L’azienda di Buggiano Bp Cartotecnica ricerca due apprendisti da avviare al lavoro di cartotecnico professionale. Le mansioni richieste: termoformatura, confezionamento, fustellatura, scartatura, accoppiatura, plastificatura. Si offre contratto full time a tempo determinato. Per informazioni e candidature contattare il signor Paolo Bonelli allo 0572 33656 oppure a [email protected] L’azienda di servizi St. Toscana Srl di Agliana, invece, ricerca due facchini per gestione ordini, controllo merce, utilizzo pc e palmari. Servono competenze informatiche di base. Si offre contratto a tempo determinato full time, con prospettive di tempo indeterminato. Per info o candidature Eleonora al numero 379 1072761 oppure inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]