Dai banchi di scuola all’ufficio postale

Un’esperienza sul campo per vedere coi propri occhi, inserita in un più ampio progetto pensato per migliorare l’orientamento scolastico e promuovere l’inclusione. Si è svolta con questo spirito nelle scorse settimane una visita degli studenti e studentesse del Liceo Artistico "Policarpo Petrocchi" all’ufficio postale di via Roma a Pistoia accompagnati dai loro docenti. Ad accogliergli il personale della sede con a capo la direttrice Barbara Franchi. "Abbiamo accolto gli studenti con entusiasmo – ha detto Franchi -, condividendo con loro la nostra operatività, operazioni semplici ma essenziali nella vita di tutti i giorni. Provenendo loro dal liceo artistico abbiamo mostrato i nostri folder più belli e colorati, che hanno stimolato la loro curiosità. Al termine della visita abbiamo regalato loro delle cartoline filateliche e i ragazzi ci hanno salutato con gratitudine". La visita è stata una delle cinque uscite sul territorio del progetto Pez Autonomie della Regione Toscana, rivolto a studenti con disabilità e non solo. "Oltre all’ufficio postale abbiamo visitato monumenti e chiese, siamo andati in stazione, al Cup e in un supermercato, siamo stati ricevuti anche dal sindaco di Pistoia – ha aggiunto la docente referente Beatrice Papi -. Tutte uscite importanti poiché stimolano i ragazzi, che così si sentono inclusi in un progetto".