Da Uzzano alla maglia azzurra . Della Ragione sbarca in Nazionale

Samuele Della Ragione classe 2007 abitante a Uzzano è stato chiamato in nazionale Rugby, e il sindaco lo ha convocato in comune per consegnargli un riconoscimento. Samuele ha iniziato a giocare all’ età di cinque anni ed ha mosso i primi passi al campo sportivo Fabrizio Corsaro di Uzzano coi colori del Valdinievole Rugby allenato da Riccardo Mazzucco, la sua crescita e la voglia di emergere lo ha portato ad alti livelli tanto che oggi fa parte dell’ Unione Rugby Firenze dove disputa il campionato di serie A. Le sue prestazioni anche nel ruolo di tallonatore sono state notate da addetti nel settore tanto da farlo provare per la nazionale maggiore, il test match è stato soddisfacente per cui la chiamata per la prima gara ufficiale era inevitabile e così ha fatto parte del gruppo, partendo addirittura titolare vincendo la sua prima gara ufficiale contro l’ Irlanda per 54 a 26. Ora fa parte della formazione "Accademia" dove ricopre il ruolo di esterno e due o tre volte al mese si reca a Roma per allenarsi con la nazionale.

Per arrivare a ciò Samuele ha dovuto sacrificare la scuola pubblica per frequentare un liceo sportivo, ma è riuscito a gestire al meglio entrambi i ruoli. Insieme al sindaco erano presenti l’ assessore Barbara Cecchi, la presidente del Valdinievole Rugby Rossella Impallazzo, e l’ allenatore Riccardo Mazzucco (nella foto). Per ringraziare il giovane atleta il sindaco ha consegnato una pergamena sulla quale sono riportati i ringraziamenti per aver portato ai massimi livelli i valori dello sport e il comune di Uzzano.

Stefano Incerpi