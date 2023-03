Da oggi "Tempo di bombe tempo di semina" Installazioni e quadri di Naby e Chiara Dazzi

L’arte che porta a pieno compimento il compito per il quale si offre all’uomo: indurre alla riflessione. Una riflessione che in "Tempo di bombe tempo di semina", mostra pronta a inaugurare oggi (ore 16) nelle sale affrescate di Palazzo comunale che a partire da linguaggi diversi invita il visitatore a sviluppare un pensiero attorno alla quotidianità della vita e alla violenza della guerra. In esposizione ci sono installazioni, quadri a olio e collage realizzati dalle artiste Naby e Chiara Dazzi. La mostra, organizzata dal Centro Studi Ricerche Espressive con la compartecipazione del Comune di Pistoia e il contributo della Fondazione Caript, si potrà visitare fino al 23 aprile, dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18; l’ingresso è gratuito. Figlia del disegnatore Romano Dazzi e nipote dello scultore Arturo Dazzi, Chiara ha sempre avuto un rapporto stretto con l’arte, formalizzato per quel che riguarda la formazione con gli studi all’Accademia di Firenze, ai quali si aggiungono i tanti viaggi e il lungo soggiorno negli Stati Uniti. Chiara Dazzi ricerca la vera arte americana, quella dei pionieri. Non dipendendo da quella europea, l’arte americana è libera da secoli di discussioni e l’artista trova in essa la più genuina espressione del Mondo Nuovo. L’autrice non teme la natura, ci vive dentro, ne condivide tempi e ritmi. Di essa conosce le magie e l’impietosa crudeltà del ciclo della vita. Naby nasce a Bologna. La sua installazione "Play with us", presentata in varie occasioni, è qui smontata e riproposta con un significato nuovo e di attualità.

l.m.