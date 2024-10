Da domani riapertura di via Lunga

Da domani via Lunga e Riacci sarà parzialmente riaperta al transito in senso unico alternato. La strada era stata danneggiata dall’alluvione del 2 novembre 2023 ed era chiusa da allora, per sicurezza. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Gabriele Romiti pochi giorni fa. Il problema nasceva dal fatto che, a causa delle piogge, il tratto intubato del fosso che attraversa perpendicolarmente la strada era ostruito per effetto del notevole trasporto solido. Di conseguenza le acque: "Ruscellando sulla piattaforma stradale hanno provocato l’erosione della sponda a lato della viabilità, hanno poi sollevato parte del cassonetto stradale, rendendolo non più idoneo al transito veicolare". L’alluvione ha inoltre: "Evidenziato l’inefficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane sulla piattaforma stradale, condizione che non rende sicuro il transito veicolare in situazione di forti piogge". Ecco quindi che la riapertura di via Lunga, a un anno dall’alluvione, ha per il momento prescrizioni ben precise: la strada verrà temporaneamente chiusa qualora la Regione dovesse diramare allerta meteo arancione e fino al termine dell’emergenza. I veicoli non potranno superare i 30 chilometri orari e il transito rimarrà vietato per i mezzi di larghezza superiore a due metri. Una scelta effettuata per ridurre i tempi: l’amministrazione aveva fatto presente già lo scorso mese come, per la riapertura definitiva e senza vincoli di via Lunga, il Genio Civile chiedeva l’installazione di tubature quattro volte più grandi delle attuali, con un aumento dei tempi e dei costi. Queste operazioni, con il parere positivo della Conferenza dei servizi, saranno effettuate entro i primi quattro mesi del 2025.

G.F.