Cura del verde. Cambia la viabilità

Da lunedì in via Montalbano, nel tratto tra via Vecchia Casalina e la rampa di raccordo con la SP9 alle Casenuove ci sarà la potatura di 99 platani e due saranno abbattuti in quanto, dopo apposite valutazioni, sono compromessi perché malati e inseriti nella classe "Pericolosità estrema". L’intervento sarà eseguito dalla ditta Bigalli Libero srl. "La cura del verde urbano è un elemento importante – commenta l’assessore Alessio Bartolomei –. Per questo prosegue il lavoro del Comune per la manutenzione e l’unica motivazione dell’abbattimento è per motivi di sicurezza". Fino al 21 febbraio, dalle 9 alle 16, nel tratto coinvolto, divieto di transito e sosta: per il percorso alternativo da Bonelle si prende la Sp9 per poi rientrare in via di Montalbano, dopo Case Nuove di Masiano.