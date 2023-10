Cross e Paolini al Quirinale: medaglia d’oro

È stato invitato e interverrà anche Piero Paolini, direttore della centrale Cross toscana a Pistoia, alla cerimonia al Quirinale in programma il prossimo 11 ottobre, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà la medaglia d’oro al valor civile al Dipartimento nazionale della Protezione civile per l’attività svolta per oltre due anni durante l’emergenza covid. "Questo invito – ha commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – è un riconoscimento per tutte le donne e gli uomini della Centrale remota operazioni soccorso sanitario, la Cross appunto, che ha sede a Pistoia e quindi per la Toscana stessa. L’attività svolta dalla Cross ha rappresentato infatti un indubbio valore aggiunto".