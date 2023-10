Croce Verde di Chiazzano. Nuovi mezzi

Tutto pronto per l’inaugurazione, domani, delle nuove ambulanze in servizio per la Croce Verde di Chiazzano. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30, orario in cui è fissato il ritrovo delle associazioni in piazza della chiesa di S. Maria Assunta, in via Pratese 443. Alle ore 11 si celebrerà la messa, mentre alla fine della funzione il parroco benedirà i nuovi mezzi a disposizione della Croce Verde di Chiazzano. Seguiranno i saluti delle autorità e il pranzo sociale a partire dalle ore 13. All’evento, così come alla predisposizione dei nuovi mezzi di soccorso che entreranno in servizio dalla prossima settimana, ha offerto il suo contributo anche la Fondazione Caript.

F.S.