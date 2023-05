Consegnate le benemerenze della Croce Rossa

Quarrata (Pistoia), 24 maggio 2023 - Bellissima serata al forum della Banca Alta Toscana per la cerimonia di consegna delle benemerenze del "Tempo della gentilezza" organizzata dalla Croce Rossa Italiana comitato di Piana Pistoiese. A firma del presidente nazionale della Croce rossa sono state consegnate ai volontari e a quanti durante l'emergenza Covid hanno contribuito a combattere la pandemia.

Diploma e medaglia ufficiale in bronzo sono state consegnate con questa motivazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: "In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l'emergenza pandemica Sars-Cov2" Nel contesto della manifestazione è stata premiata anche l'associazione pratese ETS Regalami un sorriso che ha donato al sodalizio oltre 10.000 euro di mascherine.