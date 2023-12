Croce Rossa, due nuovi mezzi e un "campo"

Con una cerimonia presso il Forum della Banca Alta Toscana di Vignole, alla presenza della Vicepresidente nazionale della Croce Rossa, Debora Diodati, sono stati inaugurati due nuovi mezzi di soccorso e il campo polivalente del comitato Piana Pistoiese dell’associazione di volontariato. I mezzi ed il campo sono stati realizzati grazie alla donazione del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. Il taglio del nastro dell’ambulanza e di un fuoristrada per la protezione civile si è svolto nel piazzale antistante la banca, mentre per dare una dimostrazione delle attività del campo polivalente è stato proiettato un video.

Durante la cerimonia è stata consegnata al Comitato piana pistoiese la medaglia al merito della sanità pubblica, conferita dal Ministero della salute a Croce rossa italiana come istituzione nazionale per l’impegno nei giorni dell’emergenza del covid per il soccorso sanitario, la prevenzione e l’assistenza. A riceverla dalle mani di Francesco Paolo Ramunni, viceprefetto di Pistoia, è stato il presidente del comitato Piana Pistoiese Claudio Cibella. Con l’occasione sono state attribuite anche le benemerenze per "Il tempo della gentilezza", azioni che l’associazione attraverso i volontari ha compiuto durante il periodo della pandemia. Medaglia di bronzo a Gino Giuntini, rappresentante del Consorzio Leonardo e membro esterno del consiglio direttivo. Un riconoscimento è stato attribuito anche al Consorzio Leonardo come ente, per la vicinanza alla Croce Rossa del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari e tanti volontari, anche dei Comitati limitrofi. Tra i presenti il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci, nonché il sindaco del Comune di Quarrata, Gabriele Romiti.

Daniela Gori