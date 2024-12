Crimini di guerra, i risarcimenti: "Azioni per sbloccare il fondo"

Il giovane consigliere del Pd Lorenzo Dall’Olio ha presentato una mozione volta a sbloccare il fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945. "Il decreto legge nº36 del 2022 del governo Draghi, poi convertito in legge, prevede che le famiglie delle vittime, a seguito di una sentenza passata in giudicato, possano accedere ai risarcimenti. Per molte famiglie del nostro territorio, non vi è stata nemmeno una risposta dagli uffici. La mozione da me presentata chiede che il governo sia adoperi per sbloccare i risarcimenti. Non è possibile dimenticare stragi come quella del Padule di Fucecchio".

Giovanna La Porta