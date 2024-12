Cresce la rete di protezione civile. Ci sono trenta nuovi volontari

A conclusione del corso di formazione tenuto dalla Misericordia di Abetone e Popiglio sono stati promossi tanto nuovi volontari, tra i quali anche il sindaco di Abetone Cutigliano che ha inviato le congratulazioni ai nuovi operatori di Protezione Civile della Montagna Pistoiese. "Sabato, 7 dicembre – scrive Gabriele Bacci –, non è stato solo un giorno di esami, ma una giornata di festa per la nostra comunità. Grazie all’impegno di quasi trenta nuovi volontari, (dodici sono quelli che fanno parte dell’associazione di Popiglio) la nostra rete di Protezione Civile si è ulteriormente rafforzata. Ringrazio di cuore la Misericordia di Abetone e di Popiglio per aver organizzato questo corso così importante. Il vostro altruismo è un esempio per tutti noi e dimostra che, lavorando insieme, possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale. Una giornata così intensa – commenta infine il sindaco – non poteva che concludersi con l’arrivo della prima neve dando ufficialmente il via alle feste di Natale!". Il corso per formare i nuovi volontari era iniziato a ottobre, ieri i partecipanti hanno sostenuto l’esame, montato una tenda, sistemato gruppo elettrogeno e torre faro, per concludere la giornata in modo conviviale. Dopo questo primo passaggio, i nuovi "protettori" potranno continuare il percorso formativo scegliendo i vari indirizzi che l’avventura della protezione civile offre. Partendo magari dalle dotazioni già esistenti, a esempio idrovore, torri faro, mezzi attrezzati e via elencando. L’esperienza, a detta di tutti i partecipanti è stata entusiasmante e, su una montagna assediata da numerose fragilità, non può fare che bene.

Andrea Nannini